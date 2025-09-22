Очаква Франция, Белгия и други страни, в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, да прзнаят държавата Палестина. Това вече направиха Великобритания, Канада, Австралия и Португалия в неделя. Така те се присъединиха към над 140 страни, които вече са го направили.

На този фон Израел разширява сухопътната си офанзива в град Газа, като започна настъпление с трета дивизия в най-големия град в палестинския анклав. В изявление на израелската армия се посочва, че войските ще продължат да действат в Ивицата Газа толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитят гражданите на Израел.

Редактор: Цветина Петрова