На Деня на независимостта основателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов определи независимостта като "ключова за постигането на суверенитет – възможността да решаваш съдбата си". В предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS той подчерта, че в съвременния свят тези понятия придобиват ново значение на фона на зачестяващите руски провокации срещу държави-членки на НАТО.

►Проверка на отбраната и политически сигнали

Последният случай е с руски самолети, които са игнорирали инструкциите на съюзнически изтребители в близост до въздушното пространство на Естония. Инцидентът идва след като преди дни руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша и Румъния.

Проф. Милко Палангурски: Независимостта е да взимаш сам решенията си чрез изборни процедури и институции, излъчени от народа

Според Йордан Божилов тези действия на Русия имат двойна цел. "Аз предполагам, че една от задачите на тези дронове, които влетяха на територията на Полша, е именно проверка на възможностите на противовъздушната отбрана", заяви той. Той обясни, че подобни разузнавателни полети целят да установят как реагира ПВО на Алианса, къде засича заплахите и има ли "сиви пространства", където радарите не работят.

►Новата заплаха: Масови атаки с дронове

Божилов подчерта, че настоящата система за ПВО на НАТО е изградена при други условия и не е пригодена да се справя с масови атаки от малки и евтини дронове. "Ние досега не сме мислили, че може страна-членка да бъде атакувана с дронове, и то масово. Да, ние имаме някакви способности да се противопоставим на отделни дронове, но масово – ето това е нещо ново", коментира експертът. Той допълни, че Европа трябва да се поучи от огромния опит, който Украйна натрупа в тази сфера.

►Инвестиции в отбрана: Шанс за българската индустрия

В контекста на новите заплахи, Божилов коментира и одобрения механизъм за европейски заем за отбрана в размер на малко над 3 милиарда евро, който България ще може да използва. Той подчерта, че е ключово тези средства да не бъдат похарчени само за закупуване на чужди оръжейни системи, а да се намери баланс и да се стимулира българското производство.

"Трябва да вкараме не само традиционната отбранителна промишленост, но да подпомогнем и малките и средни предприятия, иновативни предприятия, предприятия, които се занимават с разработка на софтуер, които могат да произведат нещо, което сега е необходимо", заяви Божилов. Според него, това изисква детайлен разговор между много институции, както и включване на неправителствения сектор и експерти, за да се намери най-добрият модел за усвояване на средствата и засилване на националната сигурност.

