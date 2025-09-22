Няма държава в света, която да не е обвързана с определена общност, така че да има пълен суверенитет. Това не е възможно, тъй като те функционират в структури, във взаимоотношения. Независимостта е да взимаш сам решенията си чрез изборни процедури и институции, излъчени от народа. Оттам нататък, това че участваш в различни международни отношения, е избор и правото на избор. Това каза историкът проф. Милко Палангурски от Института за исторически изследвания към БАН в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

117 години независима България!

Палангурски коментира необходимостта от съставяне на общ протокол за честване на празниците.

„Всеки празник има герои. Нека те да бъдат тези, които са свършили работата за даден празник. Защото започваме през един поменик на владетели от Аспарух насам, през революционери, които нямат участие в дадено събитие”, посочи професорът. Той допълни, че трябва да се вземе решение кой празник с какви думи точно се чества, кого се почита, какви акции се правят, за да бъде ясно и подредено.

