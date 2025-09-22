Русия и Иран ще подпишат тази седмица споразумения за изграждането на нови ядрени блокове в Иран, съобщи руската агенция РИА Новости, цитирайки думите на директора на Иранската организация за ядрена енергетика.

Мохамад Еслами, който е и вицепрезидент на Иран, говори по време на посещение в Москва.

Путин след срещата със Си: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Западните правителства обвиняват Техеран, че не спазва споразумението от 2015 г. със световните сили, което имаше за цел да възпрепятства Техеран да разработва ядрено оръжие. Иран отрича да има такива намерения, а Русия заявява, че подкрепя правото на Техеран на мирна ядрена енергия.

Редактор: Цветина Петкова