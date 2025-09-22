Кръстовището на светофара в Горубляне (до хотел „Монтесито“ на Цариградско шосе) е затворено и в двете посоки.

На място се провеждат два отделни протеста. Първият е на жители на квартал „Дружба“, които изразяват недоволство от ремонта на топлопреносната мрежа. Вторият протест е с искане за оставката на зам.-кмета Никола Лютов.

Жителите на "Дружба 2" излизат на втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа

Организаторите на протеста срещу Лютов са заявили блокиране на кръстовището в общината, но двата протеста се сляха, подкрепиха се взаимно и блокираха движението.