В ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS историкът д-р Румен Манов разказа любопитни факти около официалното международно признание на България и връзката му с един от най-редките и красиви царски ордени в нашата история.

По думите на д-р Манов през април 1909 г. Великите сили приемат България като законен и равноправен член на семейството на независимите европейски държави. Това става след обявяването на независимостта през 1908 г. и е ключов дипломатически успех за българската държава.

В този контекст експертът показа ордена „Св. св. Кирил и Методий“, който според него е сред най-красивите и престижни отличия, учредени по онова време. Орденът има няколко степени – малко огърлие и голямо огърлие, като правото да го носи е запазено само за коронованите.

„В света са известни само 52 раздавания на този орден – всички на короновани особи“, отбеляза д-р Манов.

Малкото огърлие е предназначено за ежедневна употреба, докато големите се използват само при тържествени и важни държавни церемонии. Цар Фердинанд е бил почитател на отличията и често ги е носил, докато цар Борис III се е появявал с голямото огърлие само веднъж – на сватбата си с царица Йоанна в Асизи, добави историкът.

Манов подчерта, че тези ордени не се предават по наследство, тъй като са създадени за изключително високопоставени личности. В наши дни подобни отличия могат да бъдат намерени на аукциони в чужбина или в частни колекции, събирани от няколко поколения, обясни той.

► Нов том на „Приказка за България“ в подготовка

Д-р Манов съобщи още, че работи по втора част на своята книга „Приказка за България“, като новото издание ще бъде в същия формат, но без повторения на съдържанието от първия том.

„Голяма част от предметите, които ще влязат в книгата, вече са в архиви и музеи. Там им е мястото – ще бъдат по-добре съхранени и ще могат да бъдат видени от повече хора“, каза историкът.

Новото издание обещава да надгради разказа за българската история чрез автентични предмети и документи, обвързани с важни исторически събития и личности.

Редактор: Дарина Методиева