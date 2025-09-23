Снимка: iStock
Общо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души
Общо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души. Това сочат последните данни. Очаква се темата да бъде водеща и в днешния парламентарен ден.
Водната криза: История на провала
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление започва обсъждането на законопроект за водоснабдяването и канализацията. В проекта на новия закон са разписани както правилата и правомощията, свързани с управлението на отрасъл ВиК, така и изискванията към дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на системите и услугите. Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, част от ВиК дружеството.Редактор: Дарина Методиева
