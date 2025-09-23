Снимка: iStock
-
Забраната на телефони в час вдига успеха с една единица, твърди столичен директор
-
"Стена" срещу дронове: Как България и Европа ще се пазят от руската заплаха
-
Потопен мост изплува от пресъхналия язовир "Копринка"
-
Защо ATV заседна на плажа на къмпинг „Смокиня”
-
Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водна криза в страната
-
Делото "Варненският кмет": Съдът ще разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев
Каква е равносметката на туристическия бранш
Каква е равносметката за туристическия бранш за летния сезон тази година. Отговорите даде проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, в „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той посочи, че сезонът е бил изключително успешен.
Равносметка на Черноморския туризъм: Летните резервации продължават и през октомври
♦ Наблюдава се около 4% ръст на чуждестранните туристи – от началото на годината до края на август са влезли над 9,7 млн. души.
♦ Два пъти повече от това са българите пътували в България.
♦ До края на годината се очаква чужденците в страната да надхвърлят 13,4 млн.
♦ Пътуванията на българите в България да бъдат около 26 млн. Ръстът спрямо миналата година ще бъде с близо 1,1 млн.
Снимка: iStock
Драганов посочи още, че туристическият бранш няма проблеми с приемането на еврото, тъй като винаги е работел с чужди валути.
Експертът обясни още, че по-голямата част от туристическите услуги у нас се извършват от български граждани, а не от чужденци.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни