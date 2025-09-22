В началото на сезон 2025 туристическият бранш по морето у нас прогнозираше ръст с около 10% за летните резервации. Сега в края на септември, когато приключват последните официални празници за лятото, търсим отговор на въпроса оправдаха ли се очакванията на хотелиерите по Черноморските ни курорти.

Мениджърът на хотелски комплекс Александър Александров сподели, че изпраща един изключително добър сезон. “За нас не е края, нашият сезон приключва в края на месец октомври”.

“Надскочихме прогнозирания ръст. Това, което се забеляза при нас, бе един изключително добър май месец, което е много показателно и за следващите месеци. При нас заетостта бе изключително висока. В началото на юни месец хотелът се напълни на 100 процента. Все още го поддържаме и така влизаме и в месец октомври”, каза той.

“Определено българите припознаха отново нашето Черноморие, което е изключително радостно. За това ни помогна вълната на COVID-19, защото не можеха да пътуват в чужбина и видяха, че с много от нашите колеги сме направили изключително добър продукт, който им се понрави. Той е много достъпен, на ниски цени, оцениха го и мога да кажа, че при нас имаме изключително много българи през целия сезон. Много от тях са директни резервации, не минават през туроператори”, сподели Александров.

“Това, което мога да отбележа, е завръщането на немския пазар, който почти отсъстваше последните години, особено на Южното Черноморие”, обясни той.

По думите му немският пазар определено се завръща.”Това беше най-добре представящият се пазар в България десетки години подред. За съжаление, го загубихме, но ние като хотелиери инвестираме в реклама и в подобряване на нашия продукт не само като база, но и като условия. Това се оценява от нашите гости и те се връщат”.

“Има и по-възрастни и по-млади немци, но младите не познават така добре България. Затова ни е нужна рекламата. Според мен най-добрата е тази, която е от уста на уста. Когато дойдат веднъж, на тях им харесва, разказват на своите приятели и после идват заедно”, каза мениджърът.

“Имаме конкретни проблеми, които не са изцяло разрешени. Това е най-вече свързано с организирането на служители от трети страни. Ние не получихме изобщо визи за част от тях без никакво обяснение. Те са от Узбекистан, имаха разрешително за работа, което беше издадено в срок. То им изтече, но от консулската служба нямаше никаква реакция”, сподели той.

Целия разговор гледайте във видеото.