Калина Сакскобургготска е окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условна присъда, както и глоба от 200 лева.

Освен това Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева - колкото струва автомобилът, който е шофирала. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.

Решението на окръжния съд е окончателно.

Припомняме, че Сакскобургготска беше заловена с над 1,2 промила алкохол след лека катастрофа без жертви в Боровец на 19 август 2023 г..

