Българинът с двойно гражданство, който беше насилствено мобилизиран в Украйна, вече е в безопасност. Това потвърди семейството му пред NOVA. За освобождаването на Любомир Киров се разбра късно във вторник вечер. По думите на баща му 28-годишният мъж е в безопасност и на сигурно място. За него се полагат медицински грижи.

Бащата благодари за обществената и държавната реакция по случая. А от Съединените щати външния министър Георг Георгиев обяви, че на Любомир е издаден български паспорт, с който може да напусне Украина. Кога ще се случи това не се съобщава. Но и този случай стана повод за размяна на остри реплики между институциите.

Часове след освобождаването на 28-годишния Любомир Киров от мобилизация в Украйна баща му все още не го е чувал. Знае, че е на сигурно място и в безопасност.

"Полагат се медицински грижи за него. Говорих с майка му - всичко е наред. Представител на държавата ме увери, че всичко е наред и съм на сто процента сигурен, че всичко е наред", заяви Любомир Киров, баща на Любомир Киров.

За принудителната мобилизация на Любомир се разбра преди няколко дни, когато баща му разказа, че буквално от улицата е бил изпратен насилствено на фронта, въпреки че е инвалид – едната му ръка е увредена. Младият мъж има и българско, и украинско гражданство.



"Изказвам огромна благодарност на всички, защото получих не вълна, а цунами от подкрепа от абсолютно всички възможни – неправителствени организации, държавни институции, населението. Постигнахме това, което трябваше, със задружни усилия. Всички заедно", посочва бащата.



И разказа, че през последните седмици е преминал през различни изпитания. "Бих си главата в стената 20 дни. Все едно в центъра на Сахара да крещиш за вода и да няма кой да ти донесе – така се чувствах 20 дни", разказва мъжът.



Външният министър обясни как се е стигнало до развръзката. "Той има издаден български паспорт, с който може да напусне Украйна. Считам, че в такива ситуации - колкото по-умерени са реакциите, колкото повече те целят постигане на краен позитивен резултат, толкова повече добавена стойност имат", заяви външният министър Георг Георгиев.

Случаят на Любомир Киров стана пореден повод за остър тон между институциите. След писмото от президентството до Министерството на външните работи, с което се призовава за изясняване на случая, Георг Георгиев определи това като „популизъм” и "политиканстване".

"Аз не смятам, че е нормално в една държава, когато президентът се интересува от съдбата на един български гражданин - да среща тази доста брутална, бих казала, реакция от страна на външния министър, на когото в крайна сметка това му е работата", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Вчера си позволих да кажа, че ако искаме да свършим работата, то трябва да го направим, вместо да вдигаме шум", заяви първият ни дипломат Георг Георгиев.



Извън този спор, за бащата на Любомир е важно само едно - да посрещне детето си в Сандански.



"Ще го прегърна, първо. Думи няма да има. Само да се видим. Аз си чакам. Живи и здрави... и това ще дойде! Стъпка по стъпка", заяви бащата на младия мъж.