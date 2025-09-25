-
Пред депутатите той трябва да отговори представлява ли водната криза заплаха за националната сигурност
Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша изпълняващия функциите председател на Държавна агенция “Национална сигурност” Деньо Денев. Пред депутатите той трябва да отговаря какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност, както и каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на България и представлява ли тя заплаха за националната сигурност.
Преди дни от "Възраждане" внесоха сигнал до няколко институции за незаконно строителство и незаконна сеч край Варна, извършено по думите им от украинската групировка КУБ и свързани с нея фирми.
За най-спешните дейности по подмяна на ВиК мрежата са нужни 3,7 млрд.лв.
Преди седмица това изслушване не се състоя заради липса на кворум в комисията.Редактор: Цветисиана Костова
