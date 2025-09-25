Държавата в търсене на решение за проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини. Министерството на образованието и науката организира национална конференция за ранното детско развитие.

По време на форума ще се разгледат данни за образованието на най-малките в други европейски държави, както и ще бъде дискутирано дискутирано създаване на нова професионална квалификация за "специалист по ранно учене и грижи"

