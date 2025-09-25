Снимка: iStock
НАСА започна мисия за изследване на хелиосферата
Дронове нарушиха работата на второ датско летище само за седмица
Парламентарна комисия ще изслуша и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради безводието
Каската спасява живот: Как се приемат новите правила за тротинетките
Инициативата "Нощ на културата" ще се проведе в 11 града
Илия Тодоров: След въвеждането на новите правила за измерване на средна скорост се наблюдава повишено внимание от водачите на пътя
Ще бъдат обсъдени предложените промени за създаване на нови професионални квалификации за педагозите
Държавата в търсене на решение за проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини. Министерството на образованието и науката организира национална конференция за ранното детско развитие.
По време на форума ще се разгледат данни за образованието на най-малките в други европейски държави, както и ще бъде дискутирано дискутирано създаване на нова професионална квалификация за "специалист по ранно учене и грижи"
Експеримент без телефони в софийско училище повиши успеха на учениците
