Снимка: Пресцентър МВнР
-
Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН
-
Липса на кворум провали заседанието на парламента и разпали нови скандали
-
Държава без граници и без територия: 157 страни признаха Палестина
-
България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори
-
Президентът обсъди със зам.-министъра на отбраната на Япония засилване на сътрудничеството в сферата на сигурността
-
Зеленски пред ООН: Спирането на Путин е по-евтино от световна надпревара във въоръжаването
Двамата се срещнаха в рамките на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ
Министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двамата се срещнаха в рамките на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от страни членки на НАТО и партньорски държави.
Георгиев и Рубио обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки. В хода на разговора двамата потвърдиха ангажимента на двете страни за продължаване на стратегическия диалог и задълбочаване на сътрудничеството в полза на сигурността, просперитета и демократичните ценности на двете страни.
Акцент бе поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз в контекста на продължаващата агресия на Руската федерация.
Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН
Министър Георгиев изрази благодарност за последователната подкрепа на Съединените щати за стабилността и демократичното развитие на Югоизточна Европа и подчерта стратегическата важност на българо-американското партньорство.
От своя страна, държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и за приноса ѝ към регионалната сигурност.
Двамата се обединиха около извода, че двустранните отношения между САЩ и България ще продължат да се развиват във възходяща посока, както в сферата на сигурността, така и в енергетиката, икономиката и технологиите.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни