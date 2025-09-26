Разкопките в древния град Хераклея Синтика край село Рупите донесоха изключително откритие — археолозите откриха лявата ръка на статуята на Херакъл, държаща трите златни ябълки от градината на Хесперидите, символ на 11-ия подвиг на героя. Находката е част от голямото проучване, ръководено от проф. д-р Людмил Вагалински.

Откритата ръка не е просто къс от скулптура — тя ни пренася в митологията и разказва историята на силата и героизма, които Херакъл символизира. Археолозите представиха и римска статуя с подобна иконография, която ни помага да си представим как е изглеждала цялата композиция в пълния ѝ блясък.

Надеждата на екипа не секва — те продължават да търсят останалите липсващи части от статуята, които биха разказали още по-богата история за това забележително произведение на древното изкуство и за митологичния герой.

Редактор: Дарина Методиева