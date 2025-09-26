Снимка: Стопкадър/ Видео: БГНЕС
-
„Вярата и хората”: Как изложбата на Милен Ивов подтиква хората към хуманизъм и състрадание
-
„Предизвиквам те”: Ще успее ли актьорът Михаил Милчев да изчисти Авгиевите обори
-
600 000 души са неактивни на пазара на труда: Как държавата може да ги прелее в икономиката
-
България е на полуфинал на Световното по волейбол: Любомир Ганев вярва в отбора и мечтата за финал
-
Заради ремонтите на АМ „Тракия” от АПИ призовават: Предвидете повече време за пътуване
-
19 години по-късно: България се готви отново да атакува финал на световно първенство по волейбол
Продължават да се търсят останалите липсващи части
Разкопките в древния град Хераклея Синтика край село Рупите донесоха изключително откритие — археолозите откриха лявата ръка на статуята на Херакъл, държаща трите златни ябълки от градината на Хесперидите, символ на 11-ия подвиг на героя. Находката е част от голямото проучване, ръководено от проф. д-р Людмил Вагалински.
Откриха торса на статуята на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Откритата ръка не е просто къс от скулптура — тя ни пренася в митологията и разказва историята на силата и героизма, които Херакъл символизира. Археолозите представиха и римска статуя с подобна иконография, която ни помага да си представим как е изглеждала цялата композиция в пълния ѝ блясък.
Надеждата на екипа не секва — те продължават да търсят останалите липсващи части от статуята, които биха разказали още по-богата история за това забележително произведение на древното изкуство и за митологичния герой.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни