-
„Предизвиквам те”: Ще успее ли актьорът Михаил Милчев да изчисти Авгиевите обори
-
600 000 души са неактивни на пазара на труда: Как държавата може да ги прелее в икономиката
-
България е на полуфинал на Световното по волейбол: Любомир Ганев вярва в отбора и мечтата за финал
-
Заради ремонтите на АМ „Тракия” от АПИ призовават: Предвидете повече време за пътуване
-
19 години по-късно: България се готви отново да атакува финал на световно първенство по волейбол
-
Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева?
Творецът разказва, че помага на дете, което иска да се научи да рисува
Художникът Милен Ивов представя изложбата си "Вярата и хората", посветена на човеколюбието и състраданието. На този фон, той самият споделя, че помага на дете, което иска да се научи да рисува.
"Трябва да се насърчава толерантност и хуманизъм между хората, без значение какви са различията ни. Трябва да се обичаме и подкрепяме като хора - малкият Илиян е пример за това", каза Ивов. Желанието му да вземе младия чирак под крилото си, той определя като огромно житейско удоволствие от възможността да предаде сила и да покрепи таланта на подрастващите.
"Най-важното е да го носиш в сърцето си, само така позитивите могат да се предадат от човек на човек. Илиян може също да го покаже пред хората - той го може", каза още творецът.
Изложбата ще бъде отворена за посетители до 29-и септември.
Последвайте ни