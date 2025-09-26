Художникът Милен Ивов представя изложбата си "Вярата и хората", посветена на човеколюбието и състраданието. На този фон, той самият споделя, че помага на дете, което иска да се научи да рисува.

"Трябва да се насърчава толерантност и хуманизъм между хората, без значение какви са различията ни. Трябва да се обичаме и подкрепяме като хора - малкият Илиян е пример за това", каза Ивов. Желанието му да вземе младия чирак под крилото си, той определя като огромно житейско удоволствие от възможността да предаде сила и да покрепи таланта на подрастващите.

"Най-важното е да го носиш в сърцето си, само така позитивите могат да се предадат от човек на човек. Илиян може също да го покаже пред хората - той го може", каза още творецът.

Изложбата ще бъде отворена за посетители до 29-и септември.