По-късно тази вечер е речта на българския премиер Росен Желязков пред Общото събрание на ООН. Заседанието вече започна, но с демонстрация на делегатите. Причина беше речта на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Голяма част от делегатите в залата напуснаха демонстративно, когато на трибуната се появи Бенямин Нетаняху. Това беше знак на несъгласие с военната кампания на Израел в Газа и десетките хиляди цивилни жертви. Израел се намира във все по-голяма международна изолация, а в речта си Нетаняху критикува рязко решението на Великобритания, Франция и други страни от Запада официално да признаят държавата Палестина.

Делегати напуснаха залата на ООН при речта на Нетаняху

По рано българският премиер се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

„С генералния секретар г-н Гутериш имахме много добър приятен, приятелски разговор. Наред с теми от дневния ред на организацията изразихме и нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, но и оптимизъм за това, че има много възможности да се постигне човечност. Говорихме и за ролята на България в европейския контекст, ролята на България като страна от черноморски райони и предизвикателствата от това", заяви Желязков.

Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева