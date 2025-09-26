Снимка: Стопкадър /Видео: "Ройтерс"
-
Експерти: Радев напуска лексиката и поведението на президент
-
Румен Радев: Министрите се разбягват като пилци като ме видят - по нареждане на Борисов
-
Експерти: България е в последния влак за усвояването на средствата по ПВУ
-
Борисов: Вместо президент, имаме партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството
-
Димитър Ганев: Ако има предсрочни избори, Радев ще е в най-силна позиция
-
Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш
Израелският лидер обеща да продължи войната срещу "Хамас"
Десетки делегати напуснаха залата на Общото събрание на ООН, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху се качваше на трибуната, за да изнесе речта си днес.
Докато делегатите ставаха и излизаха, присъстващите на балкона се изправиха и аплодираха Нетаняху на крака.
В речта си той обеща да продължи войната на Израел срещу "Хамас" в Ивицата Газа и увери, че заложниците, все още държани от палестинските бойци, не са забравени.
Нетаняху: Създаването на палестинска държава застрашава оцеляването на Тел Авив
Военната реакция на Израел е причинила смъртта на повече от 65 000 души в Газа, според местните здравни власти, и е оставила голяма част от територията в руини.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни