Десетки делегати напуснаха залата на Общото събрание на ООН, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху се качваше на трибуната, за да изнесе речта си днес.

Докато делегатите ставаха и излизаха, присъстващите на балкона се изправиха и аплодираха Нетаняху на крака.

В речта си той обеща да продължи войната на Израел срещу "Хамас" в Ивицата Газа и увери, че заложниците, все още държани от палестинските бойци, не са забравени.

Нетаняху: Създаването на палестинска държава застрашава оцеляването на Тел Авив

Военната реакция на Израел е причинила смъртта на повече от 65 000 души в Газа, според местните здравни власти, и е оставила голяма част от територията в руини.

