Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава би застрашило оцеляването на Израел. Той обеща да се противопостави на такива усилия както в ООН, така и във всички други международни форуми.

„Ще се борим срещу фалшивата пропаганда и призивите за създаване на държава, която би била абсурдно възнаграждение за тероризма“, каза той пред кабинета си.

Великобритания признава държавата Палестина

Британският вицепремиер Дейвид Лами потвърди, че премиерът Киър Стармър по-късно на 21 септември ще обяви признаването на Палестина от Великобритания.

Нетаняху добави, че израелската война с ливанската групировка Хизбула е отворила възможност за мир с Ливан и Сирия.

Фон дер Лайен защити предложените от ЕК санкции срещу Израел

„Има известен напредък в преговорите със Сирия, но все още предстои дълъг път“, подчерта той.

