Великобритания ще признае официално съществуването на държавата Палестина – стъпка, която представлява сериозен завой във външната политика на страната. Очаква се премиерът Киър Стармър да обяви решението по-късно днес.

Досега Лондон твърдеше, че признаване на Палестина е възможно само като част от цялостен мирен процес. Но тежката хуманитарна криза в Газа и продължаващата военна операция на Израел са променили позицията на британското правителство.

Франция забрани палестинските знамена по кметства преди официалното признаване на държавата

Израел реагира остро на новината. Премиерът Бенямин Нетаняху определи решението като „награда за тероризма“. Според анализатори обаче кървавата офанзива в Газа е отчуждила редица традиционни съюзници на Израел.

Утре във връзка със събитията президентът на Франция Еманюел Макрон също ще обяви признаването на Палестина по време на заседание на ООН в Ню Йорк, както бе съобщил още през лятото.

Редактор: Румен Лозанов