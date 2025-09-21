Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен защити предложените тази седмица от ЕК санкции срещу Израел в отговор на военните му операции в ивицата Газа, предаде ДПА.

В писмено интервю за европейски вестници, включително за германския „Велт“, Фон дер Лайен заяви, че разбира доколко воденото от палестинското движение „Хамас“ нападение преди близо две години е разтърсило Израел.

„Последните развития на събитията обаче са изключително обезпокоителни“, предупреди тя, като подчерта, че двудържавното решение, което предвижда палестинска държава, която да съществува в мир съвместно с Израел, е единственият път към дълготраен мир в региона.

Доклад на „Аклед“: Над 90% от убитите в Газа са цивилни

„През последните месеци виждаме от страна на израелското правителство ясен опит да подкопае двудържавното решение“, изтъкна Фон дер Лайен. Ето защо Еврокомисията реши да действа и предложи пакет от „целенасочени и пропорционални мерки, за да се открие път напред“, допълни тя.

В сряда ЕК предложи серия от наказателни мерки, за да убеди правителството на премиера Бенямин Нетаняху да промени курса си във войната. Те включват спиране на определени търговски преференции, които обхващат приблизително една трета от израелските стоки, изнасяни за Европейския съюз, както и мерки, насочени към особено радикални израелски политици. Комисията също така настоява за нови санкции срещу „Хамас“ и палестинските джихадисти, както и срещу прибягващите към насилие израелски заселници.

Израел към ЕС: Всякакви санкции ще получат подходящ отговор

Не е ясно дали предложението на комисията може да намери необходимата подкрепа сред 27-те държави членки на ЕС. Спирането на търговските облекчения за Израел ще изисква одобрение от 15 държави, представляващи заедно най-малко 65% от общото население на ЕС. Израелският външен министър Гидеон Саар нарече препоръките на ЕС „морално и политически изопачени“ и предупреди, че всякакви стъпки срещу Израел ще предизвикат ответна реакция.

