Снимка: АП, БТА
-
Войната в Газа: До какво ще доведе офанзивата на Израел
-
България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут
-
След израелския удар по „Хамас“ в Доха: Спокойна сутрин в Катар въпреки ескалацията от вторник
-
Путин след срещата със Си: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище
-
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна в Китай с брониран влак
-
Ким Чен Ун откри втората морска рибна ферма в Северна Корея
ООН вече говори за геноцид, Израел отхвърля обвиненията
Над 90% от убитите в ивицата Газа са цивилни, показва доклад на експертите от организацията „Аклед“. Според анализа 15 от всеки 16 жертви на израелската офанзива не са членове на „Хамас“ или друга въоръжена групировка.
„Аклед“, която работи с подкрепата на няколко западни правителства и ООН, посочва още, че след като Израел едностранно наруши примирието през март, военните действия са отнели живота на още 10 хиляди души.
Израел към ЕС: Всякакви санкции ще получат подходящ отговор
Преди три дни специализирана комисия на ООН публикува доклад, според който действията на Израел в Газа представляват геноцид. Израел категорично отхвърля тези заключения и заявява, че провежда единствено операция срещу „Хамас“.
Франция забрани палестинските знамена по кметства преди официалното признаване на държавата
В четвъртък Съединените щати за шести пореден път блокираха резолюция на Съвета за сигурност на ООН, изискваща незабавно прекратяване на огъня.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни