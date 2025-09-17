Снимка: iStock
Външният министър Гидеон Саар заяви, че действията срещу Израел ще навредят на европейските интереси
Израелският външен министър Гидеон Саар предупреди ЕС да не предприема действия срещу Израел, след като изпълнителният орган на блока предложи да ограничи търговските връзки и да наложи санкции на министри заради войната в Газа, предаде АФП.
„Препоръките на колегията на комисарите, ръководена от председателя (Урсула) фон дер Лайен, са морално и политически изкривени“, написа Саар в X, добавяйки, че: „Действията срещу Израел ще навредят на интересите на самата Европа“.
ЕК предложи санкции срещу Израел, които ще засегнат и търговията
„Всякакви действия срещу Израел ще получат подходящ отговор и се надяваме, че няма да се наложи да ги използваме“, пише още той.Редактор: Румен Лозанов
