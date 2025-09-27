Паламудът е най-търсената риба през есента. Обикновено се разчита на улова ѝ в края на септември и октомври, когато морската вода изстине. Тази година обаче водата е все още много топла и засега улов почти няма. Същевременно силният вятър през последните седмици пречи на риболова в Черно море и затова цената на рибата леко се повиши.

От дни рибарските лодки стоят на пристанищата заради лошото време. Силният вятър е пречка за малките плавателни съдове да излизат в морето и затова рибата в търговските обекти е малко. От черноморските видове може да се намери сафрид, зарган и дребен паламуд. Липсата на богат улов влияе на цените, които към момента са с 1-2 лева по-високи от миналата година. Търговците казват, че в следващите седмици се очаква изобилие на риба и цената ще се понижи.

„Според мен закъснява малко заради по-топлите води. Рибата се групира в пасажи, след като водата изстине достатъчно. Първите сигнали идват от север, че слиза надолу някаква риба, но Свети Никола ще каже в крайна сметка какво ще се получи”, казва рибарят Димитър Янчев.

В момента в мрежите при хубаво време рибарите хващат основно сафрид, много малко чернокоп, а на север – паламуд.

„Черноморски видове има. Засега сафрид, калкан, миджит по-малко, барбун. Това е прясна черноморска българска риба”, казва търговецът Надя Келер.

Изобилието на щанда се допълва от вносна риба – сафрид, скумрия, зарган. Изобилие има и сред желаещите да купят риба. Търговците обясняват, че повишаването на цената на рибата е минимално и се дължи на липсата на добър улов.

„Ако сафридът миналата година по това време е бил 8–10 лв., сега е 10–12 лв., а по-дребничкият е 5–6 лева. От 10 години цените са горе-долу едни и същи”, казва Надя.

Цените ще тръгнат надолу, ако морето напълни мрежите с риба. А това, според рибарите, зависи от природата, която периодично ги дарява с богат улов.

В последните години изчезнали видове риби – попчета, скумрия – се заменят с нови видове, нетипични за Южното Черноморие, заради климатичните промени.

„Минокоп при всички случаи. Даже водолазите, които потопяваха параклиса край острова, някои от тях ми казаха: облак от дребен минокоп. Той е сравнително едра риба. Това значи, че тази популация вече се заселва твърдо. Тя е намерила ниша, която е освободена от друг вид”, заявява Димитър Янчев.

