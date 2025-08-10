Рибарят-любител Теодор Тодоров от Русе апелира уловените в Дунав риби-гиганти да бъдат връщани обратно във водата. Става дума за сом, шаран и бяла риба, които не са защитен вид като есетровите, но са изключително ценни за биоразнообразието на реката.

По думите му броят на едрите екземпляри рязко е намалял през последните години.

„Преди години сме хващали много големи риби и по много като бройка. Сега е жив късмет да уловиш сом 25–30 килограма. Имам случай с хванат сом 45 килограма“, споделя Тодоров.

По-труден ли е риболовът заради спада на нивото на язовирите и високите температури?

Той смята, че макар уловът на тези видове да е разрешен, най-големите екземпляри трябва да бъдат опазени.

„Това са възрастни риби с хайвер, които могат да се размножават. Те поддържат биоразнообразието в реката“, обяснява рибарят.

По закон любителите рибари могат да ловят риба за лична консумация, но не и за продажба. На практика обаче не са рядкост случаите, в които уловените едри риби се продават на ресторанти. Според Тодоров това е вредно както за природата, така и за рибарите.

„Сом до 5 килограма и шаран до 5 килограма са страхотни на вкус. Големите риби, особено сомът, стават мазни, месото не е качествено. А тези възрастни екземпляри хвърлят много повече хайвер и помагат за възстановяване на популацията“, подчертава той.

Риболовът в дивата природа трябва да носи преживявания, а не да се превръща в търговска дейност, категоричен е русенският рибар.