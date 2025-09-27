Преди близо 2000 години светът става свидетел на една от най-големите трагедии в древността. Везувий изригва и погребва процъфтяващия град Помпей. Днес руините му предлагат рядък поглед към живота в Римската империя, привличайки милиони туристи и археолози от цял свят.

Едно от най-впечатляващите места в Помпей е т.нар. Градина на бегълците. Там могат да се видят гипсови отливки на хора, опитали да избягат от стихията. По време на разкопки археолозите откриват празнини, оставени от разложени тела, които по-късно запълват с гипс – така се възстановяват последните мигове на жителите на града.

Трагедията започва рано сутринта с трус на Земята. Около обяд вулканът изхвърля огромен стълб от газове, пепел и разтопена скала, издигащ се на над 30 километра височина. Пемзата се изсипва над града, а покриви се срутват под тежестта ѝ. На следващия ден идва последният удар – пирокластични потоци от газ и пепел, с температура над 300 градуса, заливат града и задушават останалите живи. Само за 20 часа процъфтяващият град се превръща в пустиня от камък и пепел.

В продължение на векове Помпей остава забравен, докато през XVIII век не започват първите археологически разкопки. Днес са разкрити около 13 000 помещения, но близо една трета от града остава скрита под земята.

Улиците и сградите разказват безценни истории – следи от каруци, обществени „заведения за бързо хранене”, домове на обикновени хора и разкошни вили на богатите.

Една от най-внушителните къщи е вилата на братята Вети. Двамата братя някога били роби, но след като получили свободата си, натрупали богатство и украсили дома си с впечатляващи стенописи и произведения на изкуството, демонстрирайки новия си статус.

Форумът е бил центърът на обществения живот в Помпей. Там се намирали храмовете, административните сгради и пазарът – истинското сърце на античния град. Днес руините на Помпей продължават да напомнят за величието и трагедията на един свят, застинал във времето.

Редактор: Калина Петкова