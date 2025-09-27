България е на втори финал по волейбол при мъжете след категорична победа над отбора на Чехия на полуфинала на Мондиала във Филипините. Преди 55 години обаче е отбелязан първият паметен миг в нашия волейбол. Като домакин през 1970 г. България печели сребърните медали, като отстъпва на финала срещу ГДР под ръководството на Димитър Гигов.

Във финалната фаза България побеждава Полша, СССР, Чехословакия и Румъния. Мачовете се провеждат в София, Ямбол, Хасково и Кърджали. Участват 24 отбора. Шампион за единствен път в своята история става отборът на ГДР.

За паметния успех, немислим по онова време, си спомня в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" журналистът Асен Минчев.

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Много малко са били хората, които са си представяли ,че тогава можем да постигнем успех, и то най-вероятно най-близките до отбора. Много е трудно да повярваш, че на най-силното първенство ще дойде лесна победа или голям успех. Тогава победихме СССР с 3:0 гейма, но много опълченско и героично. Имахме славата на първата държава, която побеждава непобедимите. По-малко от седмица преди Световното треньорът на "сборная" Юрий Чесноков говори в София с председателя на нашата федерация по волейбол. Тогава казва, че иска с България да са първи и втори, но отговорният секретар Кирил Николов отвръща, че е по-добре всичко да се реши на терена. Най-добрият ни нападател Кирил Иванов малко хора го знаят - месец преди Мондиала излиза от състава преди Мондиала, Лъчезар Стоянов също. По време на мача с ГДР получава травма Васил Симов, който е в Залата на славата на световния волейбол. Няма неистински победи на България на турнира", разказа спомените си Минчев.

По думите му сегашните шансове на България не са големи - 65% на 35% в полза на Италия.

Целия разговор гледайте във видеото.