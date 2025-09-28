Националният отбор на България за мъже се изправи срещу Италия във финала на тазгодишното Световно първенство по волейбол, което се провежда във Филипините. Срещата можете да гледате НА ЖИВО ТУК .

Представителният тим спори за златото за втори път в своята история. В първия такъв случай през вече далечната 1970 година нашите отстъпиха на Източна Германия на родна земя. 55 години по-късно „лъвовете“ – с най-младия състав на планетарния форум, направиха немислимото и са на финал.

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол

България е единственият непобеден отбор до момента в турнира. Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало родните национали разгромиха Чехия с крайното 3:1.

Действащите носители на трофея Италия имаха трудности в групите. „Скуадрата“ започна с чист успех над Алжир, но след това беше изненадан от бойкия тим на Белгия. Все пак италианците не допуснаха нова издънка, която щеше да ги прати у дома, побеждавайки Украйна в последния си мач. На осминафиналите Италия преодоля Аржентина с 3:0, а след това повтори упражнението и с белгийците, взимайки реванш за загубата по-рано от същия съперник.

На полуфиналите италианците удариха европейския шампион Полша също с 3:0 гейма, взимайки реванш за загубите от „Дружина Полска“ във финалите на Европейското първенство и Лигата на нациите.

Спорът за трофея на Световното е днес от 13:30 часа наше време, като специално за финалната битка има два големи екрана за феновете в столицата – на стадион „Юнак“ и на площад „Св. Александър Невски“. В още шест български града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Димитровград и Велико Търново, също има организация за гледане на финала на голям екран, а в Перник - на закрито.

Коментари от България

Бившият волейболист Мартин Божилов смята, че националите са имали надежда за златото от самото начало на шампионата. „Важното е, че играха мач за мач и бяха изключително концентрирани, показаха много постоянна игра. Те са голям колектив. Резултатите са налице. Шансовете на финала са 50:50, треньорите са на много високо ниво и са водили много такива мачове", каза той.

Пред общината в Бургас на голям екран ще наблюдават решаващата среща. Зам.-кметът по спорта Манол Тодоров посочи, че преди три месеца именно в този град националите са загатнали големия си потенциал. „Стискаме им палци, настръхвам като помисля, че излизаме за световната титла. Това е нещо велико. Вълнувам се, че съм съвременник на тези момчета. Нека ги подкрепим заедно", призова той.

Видеостена в центъра на Русе излъчва полуфинала на българските волейболисти от Световното първенство в Манила, а днес - и финалния мач. „Една огромна радост за нашия град и за цяла България. На знаково място на екрана пред общината ще бъде излъчен мачът, като нашата идея е тук да се събрат много хора”, заяви заместник-кметът с ресор "Спорт" на Русе Борислав Рачев. Той подчерта, че за хората е важно да съпреживяват заедно постиженията на спортистите ни, а в този момент на елитните ни волейболисти.

Пред видеостената още от обед се събраха и част от волейболистите от мъжкия отбор на „Дунав”. „Желая им от сърце да вземат златния медал и да зарадват всички хора”, каза старши треньорът на "сините" Пламен Христов. Той подчерта, че от преди 55 години насам циклично през различни периоди сме имали няколко изключително успешни национални гарнитури, така че за него не е изненада успехът на младия национален тим. „Отборът е много млад, не им тежи нищо. Предимство е това, че са млади. Тези момчета имат бъдеще безспорно, но Италия си е класа”, заяви старши треньорът на „Дунав”. Като бивш национален състезател, а по-късно треньор и помощник-треньор на националните ни отбори по волейбол, Христов отдаде заслужена благодарност за приноса на всички онези клубни треньори, които са открили теза деца и са ги направили волейболисти. Подчерта също, че за да се развива и да се направи добър национален отбор, основата са детско-юношеските школи.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Всички гарнитури на „Казанлък волей” се събраха, за да гледат финала на националите. С възгласи „Българи юнаци” те пожелаха успех на българските лъвове.

Как в Италия приемат финала

Някои медии наричат отбора ни сензация, а други – аутсайдер. Въпреки това пресата определя финала като неочакван. Повече италианци обаче дори не знаят, че днес се играе финал на Световното по волейбол.

Нова Броудкастинг Груп ще направи съпричастни българските зрители към тази паметна среща от 13:30 ч. по NOVA. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Двубоят ще се предава и по MAX Sport 2.

Следващият мондиал през 2027 г. ще бъде домакинстван от Полша, а този през 2029 г. – от Катар.

Репортер: Калоян Калинков