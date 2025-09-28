Асен Василев остава председател на "Продължаваме Промяната". Общото събрание на партията го преизбра с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати.

Пред делегатите на конгреса той благодари за доверието.

„Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, заяви Василев.