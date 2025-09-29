Снимка: iStock
Служители спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на певеца, и се опитали да изнудят шофьорите
В отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията Институтът за пътна безопасност пише за случай на корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Преди дни служители спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и опитали да изнудят шофьорите за подкуп.
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
След сигнал до МВР и британското посолство служителите са били задържани, предаде БНР.
Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи, пишат от института. И обвиняват транспортното министерство за липса на реакция въпреки множество становища и сигнали за корупционни практики в "Автомобилната администрация".Редактор: Дарина Методиева
