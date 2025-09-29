В отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията Институтът за пътна безопасност пише за случай на корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Преди дни служители спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

След сигнал до МВР и британското посолство служителите са били задържани, предаде БНР .

Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи, пишат от института. И обвиняват транспортното министерство за липса на реакция въпреки множество становища и сигнали за корупционни практики в "Автомобилната администрация".

