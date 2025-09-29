Премиерът Росен Желязков призова да бъдат намалени водозагубите. Той е в Плевен заради водната криза и на място се запозна с актуалната обстановка.

Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите са същите. В квартал "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той.

Министър-председателят посочи още, че при "Дъбнишка бара" преди няколко дни не е текло вода изобщо, но към момента има.

♦ На място за свършеното до момента на премиера докладваха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева и Атанас Бояджиев, член на Управителния съвет на холдинга.

Пред премиера беше отчетено следното:

1. За рововете, които оводняват група шахтови кладенци "Долна Митрополия" - към 20 август водното количество е било 120 л/сек, а към тази сутрин - 240 л/сек. Очаква се до две седмици да стигне до 320 - 350 л/сек. Общо за града има 70 литра увеличение на водните количества.

2. ВиК е започнало възстановяване на помпена станция, която ще ползва р. Вит за оводяване на тези кладенци.

3. ВиК подменя мрежата няколко участъка в града, сред тях са: участък, през който минава водопрод Черни осъм, „Дружба” – висока и ниска зона и други.

4. Броят на помпените станции, които работят - от 5 вече са 15 от общо 31.

5. В експлоатация и пуснат рехабилитираният „Ясенски канал“, който водовзема от река Дъбнишка бара. С него бяха подпомогнати шахтовите кладенци "Долна Митрополия" с 200 литра в секунда. Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на „Ясенския канал“ е изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда.

Това ще осигури възможно най-добро оросяване на шахтовите кладенци, като в резултат в града ще влизат близо 40 литра в секунда.

Премиерът Желязков специално изтъкна и необходимостта от целенасочена работа, за да се преодолее проблемът със загубите на вода, които на места достигат до 80 %.

Снимка: Министерски съвет

"В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода", каза областният управител на Плевен Мартин Мачев.

⇒ Държавата полага всички усилия проблемът с водната криза да бъде разрешен, каза вицепремиерът Атанас Зафиров след заседанието на Кризисния щаб в Плевен.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов посочи, че от ключово значение е да има прозрачност на действията, информираност и бързина. Той заяви, че ще бъдат подмени близо 70% от водопреносната мрежа. Целта е до Нова година дневният режим да приключи. В най-лошият случай само през нощта да има режим на водата.

Зафиров отговори на критиката за експертността на Националния борд по водите. Той каза, че в него участват всички ресорни министри, представители на всички институции, като посочи, че Бордът не е крайно решение, а инструмент, който предлага решение. И категорично не сподели становището, че в него няма експерти. Вицепремиерът призова политиката да бъде извадена от разговора за решаване на водната криза.