Абсурдна ситуация в Плевен - велосипедист, преминал на червен светофар, бил спрян от полицейски патрул. Освен наложената солена глоба, на нарушителя са отнети и 10 контролни точки от шофьорския талон. Мъжът се опитал да докаже, че кара колело, а не МПС, но усилията му ударили на камък.

„Не съм съгласен, че минах на червен светофар. Преминах през пешеходната пътека. На отсрещния светофар имаше патрулка. Униформените ме видяха, че не слизам от велосипеда и ме спряха”. Това разказа в „Здравей, България” потърпевшият Боян Николов.

По думите му, след като спрял до светофара, полицаите му поискали документи и той предоставил лична карта. „Дамата полицай, която ме спря, ми написа фиш, който се оказа, че е нерегламентиран. Написа втори, който отказах да подпиша. След това последва акт, който също отказах да подпиша, защото не бях съгласен с това, че съм минал на червен светофар. След това спряха пешеходец, който услужливо се подписа като свидетел”, твърди Николов.

След това той отишъл в КАТ, където му връчили наказателно постановление. „В него пишеше, че ми се отнемат 10 контролни точки и ми се налага глоба от 100 лева, защото съм минал на червен светофар с велосипеда”.

Мъжът обжалвал постановлението, но загубил на първа инстанция. Отказал се да продължи с делата заради липса на финансова възможност. Той отишъл при началника на КАТ-Плевен, попитал как могат да му бъдат възстановени точките, защото кара колело, а не шофира кола” и му било казано, че „няма такъв вариант, защото в системата така пише и няма по какъв друг параграф да го санкционират”.

Проверка на NOVA установи, че според системата на МВР, ако някой управлява велосипед, мине на червено и го спрат - неговото ЕГН, вкарано в таблета на полицаите, води до последващи действия, независещи от тях. Което означава, че автоматично за подобно нарушение се отнемат 10 точки от талона. Но от КАТ-Плевен уважиха молбата на Николов и му възстановиха максималния брой точки.

