63 български малки и средни предприятия ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения за киберсигурност. Това става ясно след приключване на оценката на проектните предложения по процедура DEP-1.001 „Подкрепа за подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България“.

С общ ресурс от 3 882 551,44 лева се финансират 63 проекта, като не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

Процедурата се реализира от Министерството на електронното управление в качеството му на Национален координационен център и се финансира със средства от програма „Цифрова Европа“ 2021–2027 г. и от държавния бюджет.

Основната цел на инициативата е да подпомогне микро, малки и средни компании в България да изградят по-силна защита срещу киберзаплахи. Очаква се ефектът да бъде по-висока устойчивост на бизнеса в дигитална среда, намален риск от киберинциденти и подобрена конкурентоспособност на българските предприятия.

