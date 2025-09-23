-
Християн Даскалов подчерта, че те често не идват директно през основните системи на летищата, а чрез техните външни доставчици
Няколко от най-големите летища в Европа бяха засегнати от сериозни кибератаки в края на миналата и началото на тази седмица. Автоматизираните системи за чекиране бяха блокирани, което доведе до отмяна на полети и значителни затруднения в обслужването на пътници. Агенцията на ЕС за киберсигурност потвърди, че става дума за т.нар. ransomware – зловреден софтуер, който криптира системите и често изисква откуп за възстановяване на данните.
„Това е вирус, който се разпространява от машина на машина и лесно преминава институционални граници. Криптира компютъра, на който попадне, и често изпраща съобщение с искане за откуп, обикновено в криптовалута“, обясни киберекспертът Християн Даскалов в ефира на NOVA NEWS.
Дронове прелетяха над Норвегия, Дания и Швеция. Временно затвориха летищата в Копенхаген и Осло
Целта – хаос, а не пари
По думите му целта на атаката едва ли е била финансова печалба. „По-скоро става дума за всяване на хаос и смут, отколкото за получаване на откуп“, коментира той. Даскалов припомни, че подобни атаки вече са се случвали – като този път засегнатите системи са били на ключови летища, а преди година подобен инцидент блокира Киевското летище за 48 часа.
„Най-големият пример в световен мащаб беше атаката NotPetya през 2017 г., която блокира глобалния морски транспорт за седмици и причини щети за десетки милиарди долари“, допълни експертът.
Слабите места – доставчиците
Християн Даскалов подчерта, че атаките често не идват директно през основните системи на летищата, а чрез техните външни доставчици. „По-трудно е да атакуваш директно летището, но ако пробиеш някой от интегрираните му доставчици – например компания, която управлява check-in системите – поразиите са много по-големи“, обясни той.
Често вирусът започва разпространението си след човешка грешка – служител, който отваря фишинг имейл или злонамерен линк. „За да тръгне този вирус, трябва да има т.нар. „жертва нула“. Затова социалният инженеринг остава най-честият начин за стартиране на подобни кризи“.
Как да се защитим – киберустойчивост
„Ключът е в изграждането на киберустойчивост – не само защита на системите, но и план за действие при инциденти“, категоричен е Даскалов. Той препоръча прилагането на европейските регулации за киберсигурност, регулярни тестове за пробиви и симулации на атаки.
„Компаниите трябва да проиграват сценарии, да тестват служителите си със симулирани фишинг кампании и да предприемат обучения. Само 7% от фирмите правят такива тестове, което означава, че 93% са неподготвени, ако подобна атака ги засегне“, предупреди експертът.
Щетите и възстановяването
По първоначални оценки щетите за летищата са около 10 милиона евро на ден. „Системите вече се възстановяват, а много от летищата бързо преминаха на работа с хартиени бордни карти – това е част от плана им за реакция. Но фактът, че възстановяването отнема дни, показва, че устойчивостта не е достатъчно добра“, каза Даскалов.
Той завърши с напомняне, че кибератаките вече са част от реалността и че превенцията и подготовката са единственият начин да се минимизират загубите и да се запази доверието на пътниците.Редактор: Цветина Петкова
