Българските волейболисти не се възприемат като герои, те са изключително скромни момчета, позитивно настроени. Медалите са невероятен успех, а отборът има още много да надгражда, защото е най-младият на Световното първенство. До вчера деца, днес са вече мъжете на България – истинските герои. Това каза вицепрезидентът на Българската федерация по волейбол и депутат от БСП Петър Кънев в „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Националният треньор е мотиватор, психолог, който трябва от момчета, събрани от различни клубни отбори, да направи колектив, който да вярва в него, а той да работи за тях”, каза още Кънев.

Той посочи, че отборът е изключително сплотен и това до голяма степен се дължи на треньора Джанлоренцо Бленджини.

Кънев каза, че главната цел е класиране на Олимпийските игри.

Вицепрезидентът обясни, че Турската федерация разполага с 80 млн.евро, което реално е сумата за всички федерации у нас. Той допълни, че чуждите отбори имат много сериозно спонсорство от много фирми и компании, като в България това не е така.

Кънев коментира и поканата на Пламен Константинов към Симеон Николов да се състезава в „Локомотив Новосибирск”, Русия. Според него идеологическите различия нямат общо със спорта. Той обясни, че Симеон е направил правилен избор, защото „голямата трагедия на български състезатели, добри момчета, които отиват да играят в много силни първенства, е че стават резерви, търкат скамейката и чакат своя час”. Той подчерта още, че руското първенство е едно от трите най-силни в Европа, а отборът на Константинов е шампион на Русия и винаги е в тройката. И допълни, че най-важното е, че Николов ще играе като титуляр.

