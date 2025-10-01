-
Силата на духа: Незрящи атлети показаха, че в спорта няма бариери
"Пресечна точка": За цените на стоките и услугите и агресията срещу медиците
Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)
Цените в магазините: Как работи интернет порталът „Колко струва”
Спортни новини (01.10.2025 - обедна)
Изобретателят на кубчето на Рубик представи нова игра – "Рубик шах"
Вицепрезидентът на Българската федерация по волейбол посочи, че отборът е сплотен и това се дължи до голяма степен на Джанлоренцо Бленджини
Българските волейболисти не се възприемат като герои, те са изключително скромни момчета, позитивно настроени. Медалите са невероятен успех, а отборът има още много да надгражда, защото е най-младият на Световното първенство. До вчера деца, днес са вече мъжете на България – истинските герои. Това каза вицепрезидентът на Българската федерация по волейбол и депутат от БСП Петър Кънев в „Денят на живо” по NOVA NEWS.
„Националният треньор е мотиватор, психолог, който трябва от момчета, събрани от различни клубни отбори, да направи колектив, който да вярва в него, а той да работи за тях”, каза още Кънев.
Той посочи, че отборът е изключително сплотен и това до голяма степен се дължи на треньора Джанлоренцо Бленджини.
Кънев каза, че главната цел е класиране на Олимпийските игри.
Вицепрезидентът обясни, че Турската федерация разполага с 80 млн.евро, което реално е сумата за всички федерации у нас. Той допълни, че чуждите отбори имат много сериозно спонсорство от много фирми и компании, като в България това не е така.
Спортният министър: Промяна в наредба ще осигури финансиране за подготовката на волейболистите ни за Олимпиадата през 2028 г.
Кънев коментира и поканата на Пламен Константинов към Симеон Николов да се състезава в „Локомотив Новосибирск”, Русия. Според него идеологическите различия нямат общо със спорта. Той обясни, че Симеон е направил правилен избор, защото „голямата трагедия на български състезатели, добри момчета, които отиват да играят в много силни първенства, е че стават резерви, търкат скамейката и чакат своя час”. Той подчерта още, че руското първенство е едно от трите най-силни в Европа, а отборът на Константинов е шампион на Русия и винаги е в тройката. И допълни, че най-важното е, че Николов ще играе като титуляр.
Редактор: Цветина Петрова
