От години сигнализирам, че Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е потънала в корупция. Това щеше да продължи, ако не беше британското посолство. Освободени са обаче лица, които са изпълнявали заповеди. Какво се случва с тези, които са издавали заповедите? Искаме да убедим обществото, че този процес започва от началника на областния отдел и приключва с директора на Главна инспекция? Тази корупция няма как да се случва без знанието на ръководството на най-високо равнище – изпълнителен директор, зам.-изпълнителен директор. Това каза Красимир Георгиев от Асоциация за квалификация на автомобилистите в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По негови думи единствено Гроздан Караджов е обръщал внимание на сигналите.

„Така и не разбрах защо той няма силата да накара тази администрация да му се подчинява и да работи. Явно има чадър, който е доста сериозен и не е по неговите възможности”, обясни още Георгиев.

Той заяви още, че трябва да бъдат прегледани всички закони и нормативни уредби, които създават условия за корупция.

Ще изчезне ли корупцията със закриването на ИААА

Председателят на УС на сдружение „Аз имам камион” Владимир Майсторов изрази съгласие с тезата на Георгиев. Той беше категоричен, че общото мнение на превозвачите е, че Агенцията трябва да бъде закрита. По негови думи обаче е трудно да се обясни на хората, че ако тази институция бъде закрита, ще последва хаос, тъй като остават следните въпроси – кой ще издава лицензи, професионална компетентност, дигитална карта, кой ще провежда изпити, дали има обучени полицаи, кой ще отговаря за претоварванията.

„Ако закрием всяка агенция, в която има корупция, трябва да закрием цялата държава”, заяви той. И обясни, че е необходимо да има работеща реформа, тъй като проблемът е от десетилетия.

Майсторов посочи, че шофьорите и фирмите се притесняват от репресии, ако подават сигнали за корупция.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова