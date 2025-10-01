Идеята за единен контролен орган, който да обединява Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация, с Тол управлението и „Пътна полиция”, не е нова. От бранша са предлагали обединение, по примера на други европейски държави. На свой ред синдикатите в автомобилната агенция обясниха, че закриването ѝ би послужило за прикриване на корупцията, без да бъдат разследвани ръководителите в ДАИ. Според синдикатите тези ръководители щели да бъдат преназначени в новото общо звено, като така се създава условие за продължаване на корупцията.

От неправителствения сектор отбелязаха, че нивата на корупция, които отчитат, се равняват на тези от 90-те години.

Шегата, че сменили името на ДАИ, защото звучало като производно на глагола "давам", е известна от години. Според хората в транспортния бранш не на шега корупцията е пробила всички етажи на системата.

„Ние създаваме условия за корупция, след това се опитваме да я борим. За превенцията е необходимо да се направи. Единния контролен орган - ние пак започваме да се питаме кой ще го контролира. Оправете им малко заплатите на тези хора”, заяви Магдалена Милтенова от Конфедерация на автобусните превозвачи.

От Конфедерацията са предлагали повече от 10 години да има само една институция, която да контролира нерегламентирания превоз на пътници. Като в Европа.

Опасенията на синдикатите в Агенцията:

„Имаме пример с такива агенции, които са заличени. По този начин се заличават следите от корупция”, посочи Александър Иванов, ФСО на КТ "Подкрепа" към ИААА.

Според Иванов заплатите в агенцията са най-малко 3 пъти по-ниски от тези на шофьорите.



„Ниското възнаграждение подтиква под корупционен риск всеки един проверяващ. Заплатите са много унизителни. Клонят към минималната. Около 1200 до 1600 лв получава един инспектор чисто. В МВР получават около 3500 лв. чисто, би трябвало и ние да получаваме 3500 лв.”, заяви още той.

В студиото на "Здравей, България" Петър Вуцов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите обясни, че много от случаите на корупция са оставени без внимание.



„Тук по-притеснителното и, че след намесата на английското посолство се е стигнало разплитане на сигнала. Но много други сигнали са били подавани, за когато не е разплитан случай или просто са замитани”, посочи той.

От Центъра за изследване на демокрацията пресмятат, че корупцията връща размерите си.



„Административната корупция, тази която тормози гражданите и бизнеса, е нараснала и е стигнала нива сходни 1999 г. и 2014 г.”, посочи Атанас Русев от ЦИД.

Бившият служител на ДАИ Красимир Пъргов признава, че за рушветите се знае от всички.

„Тази служба работи като рекетьорска организация, а контролът трябва да бъде партньор на бизнеса”, заяви той.