Историята за поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, бързо прерасна от местна тема в международна новина. Тя предизвика буря от коментари в социалните мрежи и беше отразена от редица европейски и британски медии. Според някои от заглавията, вдъхновени от песни на звездата като Forbidden Road и Angels, служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция” явно са възприели буквално текстовете на хитовете и са се „вдъхновили“ от тях.

Шофьорите от техническия екип на певеца съобщили, че им е бил поискан подкуп по нестандартен начин – първо изписан с пръст върху прашната каросерия на камионите, а после – „преведен“ чрез Google Translate. Случаят предизвика и дипломатически отзвук.

Оставиха в ареста служителите на ИААА, обвинени в искане на подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс

Въпреки сериозността на ситуацията от екипа на Роби Уилямс няма официален коментар. Единственият „отговор“ дойде под формата на снимка, публикувана в Instagram профила на певеца – селфи без коментар от София с българския футболист Димитър Бербатов. Снимката беше възприета като символичен жест, че въпреки инцидента, България ще бъде запомнена с хубаво.

Британските медии не пропуснаха да отбележат и реакцията на местните институции. Включително се съобщава, че Британското посолство в София е съдействало на потърпевшите да подадат сигнал до българските власти. От дипломатическата служба публикуваха и клип от концерта в София, с коментара: „Малко музикална терапия – когато британската сцена срещне българската енергия, се получава магия“.

Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол (ВИДЕО)

Темата обаче поставя на дневен ред познати проблеми – предупрежденията в сайта на британското външно министерство, които ясно упоменават рисковете от корупция по пътищата в България, не са новост. Там се споменава, че е възможно да бъдат искани пари от пътни полицаи, а шофьорите трябва да внимават за измами, включително с таксиметрови услуги.

Повече по темата гледайте във видеото.