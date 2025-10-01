Британското посолство подаде сигнал за корупция в ИААА и след 48 часа имаше задържани. Ние от години изпращаме такива сигнали и наказани няма. Това каза в ефира на “Здравей, България” бившият служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Красимир Пъргов за случая с поискания подкуп от шофьорите, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

“В годините назад имаме доста свидетелства за корупционни практики, не само в ИААА. Корупцията продължава да вирее на всички нива на управление и власт, което е много притеснително. Най-жалкото е, че в тези институции има и много качествени хора, които си вършат работата, но заради нещо подобно, те понасят негативите на цялото общество”, коментира Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи.

Според нея тази корупция трябва да се търси много по-дълбоко. “Нормативно държавата е създала условия за тази корупция”, каза Милтенова.

“Съкращаван съм три пъти от въпросната администрация, явно не се вписвам във вътрешните правила, но за мен тази корупция не може да се случва, ако отгоре няма чадър. Беше въпрос на време да се случи, защото на всички ни е ясно как работи тази служба. Знаем, че е най-корупционната и за 10 години поне 10 пъти са били задържани групи в нея. След като британското посолство дава сигнал и след 48 часа има задържани, а ние подаваме сигнали от години и няма реакция, на дневен ред излиза въпросът “Кой на кого дава”, каза Пъргов.

“В тази организация работят много съвестни граждани, но когато съществува такова нещо, системата ги изхвърля, защото пречат на "организираната работа". Налице са всички характеристики на организирана група”, допълни той.

“Може да се каже, че покрай сухото гори и мокрото. Има много служители, които работят честно, но определени "зрънца" рушат имиджа. По-притеснителното е, че благодарение на британското посолство се стигна до разплитане на сигнал, а много други подобни са били замитани”, смята Петър Вутов, зам.-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

Според него трябва да се създаде единен контролен орган, който да не допуска тези практики да се прилагат. “Идеята за това е от 10 години, ние я предлагаме, но тя не трябва да минава към МВР. Трябва да бъде независима организация”, каза той.

“Този проблем има два аспекта - как протичат разследванията и как сме организирали превенцията. Мисля, че тук проблемът е, че последните години антикорупционните мерки отидоха на заден план. Още миналата година бяхме направили поредно проучване за корупцията и тогава алармирахме, че административната, която тормози гражданите и бизнеса, е нарастнала и е достигнала нива, сходни с тези от 1999 г. и 2014 г.”, обясни Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията.

“Част от проблема е, че точно тези контролни органи, в които се прилагаха някакви мерки, ги изоставиха или не бяха прилагани достатъчно. Резултатите ги виждаме. Това не е нещо, което изчезва от днес за утре. Ако няма системен подход за прилагане, корупцията се връща”, коментира той.

Случая около концерта на Роби Уилямс коментираха в „Твоят ден” по NOVA NEWS адвокатът Силвия Петкова и Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи в България.

„Това не е закононарушение, а престъпление. Появи се информация, че подкупът е поискан чрез изнудване – че ако не го дадат, шофьорите ще бъдат арестувани”, подчерта Петкова. По думите ѝ такова за престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за 3 до 15 години. „По отношение на новото звено за контрол – ако до момента никой по-нагоре не е успял да контролира служители, с какви аргументи решаваме, че ново звено ще го прави, вместо да бъде нов източник на корупция или поне нов разход”, добави юристът.

„Корупцията в „Автомобилна администрация” е обществена тайна. Били сме свидетели на десетки подобни случаи и задържани дори изпълнителни директори. Това не е новина за никого. Дори министърът потвърди, че хората се притесняват да подават сигнали, тъй като стават обект на още по-яростни проверки от органите”, твърди Димитров. Според експерта служителите на ДАИИ се чувстват недосегаеми. По думите му те очевидно имат „гръб”.

„Това с новото звено аз би го определил като тежък абсурд. Аз съм убеден, че не можете да хванете шофьор, който да изброи всички контролни органи, които имат право да ги спират на пътя. Дадоха се права на всякакъв вид полиция - Общинска, Жандармерия, „Пътна полиция”, Магистрална, тол полиция. Имаме звено в АПИ, което отговаря за претоварването, „Автомобилна администрация”, която също отговаря за претоварването. Дори НАП имат право да ви спират на пътя. Трябва да има един контролен орган, а не да даваме правомощие на всеки един да ви спира и да има в основание където иска да ви изнудва”, категоричен е Димитров.

