Снимка: БГНЕС
-
Тестват сирените за ранно предупреждение и системата BG-Alert
-
Президентът награждава състезателите на националния отбор по волейбол
-
Спортни новини (30.09.2025 - късна)
-
Детските градини под лупа: На сигурно място ли са децата ни
-
„Близо до спорта”: Любомир Асенов - един от най-добрите спортни фотографи в България
-
Оставиха в ареста служителите на ИААА, обвинени в искане на подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс
Случилото се предизвика буря от коментари в социалните мрежи и беше отразена от редица европейски и британски медии
Историята за поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, бързо прерасна от местна тема в международна новина. Тя предизвика буря от коментари в социалните мрежи и беше отразена от редица европейски и британски медии. Според някои от заглавията, вдъхновени от песните на звездата - като Forbidden Road и Angels – служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция” явно са възприели буквално заглавията и са се „вдъхновили“ за действията си.
Шофьорите от техническия екип на певеца съобщили, че им е бил поискан подкуп по нестандартен начин – първо изписан с пръст върху прашната каросерия на камионите, а после – „преведен“ чрез Google Translate. Случаят предизвика дипломатически отзвук, а според британски журналисти, подобна практика е „извън логиката на западните пътни правила“.
Оставиха в ареста служителите на ИААА, обвинени в искане на подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс
Въпреки сериозността на ситуацията от екипа на Роби Уилямс няма официален коментар. Единственият „отговор“ дойде под формата на снимка, публикувана в Instagram профила на певеца – селфи без коментар от София с българския футболист Димитър Бербатов. Снимката беше възприета като символичен жест, че въпреки инцидента, България ще бъде запомнена с хубаво.
Британските медии не пропуснаха да отбележат и реакцията на местните институции. Включително се съобщава, че Британското посолство в София е съдействало на потърпевшите да подадат сигнал до българските власти. От дипломатическата служба публикуваха и клип от концерта в София, с коментара: „Малко музикална терапия – когато британската сцена срещне българската енергия, се получава магия“.
Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол (ВИДЕО)
Темата обаче поставя на дневен ред познати проблеми – предупрежденията в сайта на британското външно министерство, които ясно упоменават рисковете от корупция по пътищата в България, не са новост. Там се споменава, че е възможно да бъдат искани пари от пътни полицаи, а шофьорите трябва да внимават за измами, включително с таксиметрови услуги.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни