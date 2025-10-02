Проведе се 11-ото издание на благотворителния футболен турнир "Емил Шарков". Събитието е в памет на убития командос и се организира от съпругата му Милена. Освен полицейски отбори, участие взеха и футболни клубове от страната. На събитието присъстваха децата от фондацията, изявени български спортисти, както и служители на вътрешното министерство.

„Преди 11 години и половина започна най-големият кошмар за мен и семейството ми, когато разбрахме, че Емо е загинал“. С тези думи съпругата на убития командос Емил Шарков - Милена, откри 11-ото издание на благотворителния футболен турнир в негова памет.

Събитието се превърна в традиция, която поддържа жив спомена за командоса, загинал при акцията в Лясковец.

„За мен смисълът да държим паметта на Емо жива е точно с тези турнири и инициативи на фондацията. Чрез спорта да се почита паметта не само неговата, а и на всички загинали при изпълнение на дълга си полицаи“, сподели Милена Шаркова.

В тазгодишния турнир участие взеха 34 клуба от страната, а за поредна година водещ беше легендата на „Левски“ Даниел Боримиров.

„Това е с благородна кауза и мисля, че този човек – Емо Шарков, е дал живота си за родината“, коментира той.

Специален талисман на благотворителния турнир по футбол на малки врати беше 7-годишният Боян.

„Само знам, че откривам турнира. За първи път като го открих бях на 3 и сега съм на 7 и го открих“, сподели момчето.

Събитието, на което присъстваха деца от фондацията, изявени български спортисти и служители на МВР, има ясен резултат – до момента са подкрепени близо 200 деца на семейства на загинали и починали служители на вътрешното министерство.

Редактор: Мария Барабашка