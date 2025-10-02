-
Спас Ташев: Миграцията силно допринася да се смекчи ефектът от отрицателния естествен прираст в страната
-
„Загубихме истински герой“: Леонардо ди Каприо, Джейн Фонда, Майкъл Дъглас и още звезди отдадоха почит на Джейн Гудол
-
Първата AI актриса: Ще измести ли изкуственият интелект човешкия фактор в киното
-
Какво стана ясно от мотивите за дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?
-
Семейството на Благомир Коцев подаде сигнал за заплахи срещу сестра му
-
Васил Терзиев: След падането на първия сняг на Витоша опесъчаваме пътищата, усложнения няма
Събитието събра полицаи, спортисти и футболни клубове в подкрепа на децата на загинали служители на МВР
Проведе се 11-ото издание на благотворителния футболен турнир "Емил Шарков". Събитието е в памет на убития командос и се организира от съпругата му Милена. Освен полицейски отбори, участие взеха и футболни клубове от страната. На събитието присъстваха децата от фондацията, изявени български спортисти, както и служители на вътрешното министерство.
„Преди 11 години и половина започна най-големият кошмар за мен и семейството ми, когато разбрахме, че Емо е загинал“. С тези думи съпругата на убития командос Емил Шарков - Милена, откри 11-ото издание на благотворителния футболен турнир в негова памет.
Не сте сами: Българи помагат на българи за лечение в чужбина
Събитието се превърна в традиция, която поддържа жив спомена за командоса, загинал при акцията в Лясковец.
„За мен смисълът да държим паметта на Емо жива е точно с тези турнири и инициативи на фондацията. Чрез спорта да се почита паметта не само неговата, а и на всички загинали при изпълнение на дълга си полицаи“, сподели Милена Шаркова.
В тазгодишния турнир участие взеха 34 клуба от страната, а за поредна година водещ беше легендата на „Левски“ Даниел Боримиров.
„Това е с благородна кауза и мисля, че този човек – Емо Шарков, е дал живота си за родината“, коментира той.
Специален талисман на благотворителния турнир по футбол на малки врати беше 7-годишният Боян.
„Само знам, че откривам турнира. За първи път като го открих бях на 3 и сега съм на 7 и го открих“, сподели момчето.
Събитието, на което присъстваха деца от фондацията, изявени български спортисти и служители на МВР, има ясен резултат – до момента са подкрепени близо 200 деца на семейства на загинали и починали служители на вътрешното министерство.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни