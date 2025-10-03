Днес ще се проведе Националното входно ниво по математика за шестокласниците. То ще продължи 40 минути, в дигитална среда и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, както и две с кратък свободен отговор.

Целта - да се направи оценка на наученото по математика в пети клас. Дали да бъдат вписани оценките от изпита ще става по преценка на учителя. Очаква се днес знанията си да тестват около 55 хиляди шестокласници.

От МОН припомнят, че през миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците по природни науки. Затова не очакват да има проблеми на днешния изпит.

Редактор: Румен Лозанов