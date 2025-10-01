Разполагаме с няколко инструмента за повишаване на интереса към специалности, в които има недостиг на кандидати, и всички са активирани. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след откриването на учебната година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той беше гост на церемонията и отправи приветствие, предаде DarikNews .

Единият от инструментите за повишаване на интереса към университетски специалности е освобождаването от учебни такси и тази година има 36% повече записани студенти в специалност „Медицински сестри“, след като освободихме от такси, каза министърът. В професионално направление „Педагогика на обучението по ...“, в което се обучават учители по предмети, освободени от такса, са само обучаващите се за учители по математика, физика, химия, ИТ, след диференциране на подкрепата, обясни Вълчев. Там има най-голям недостиг по първоначална информация и вече се отчита ръст на студентите в тези специалности. „Имаме ръст на студентите по физика, специално в СУ, в инженерно-техническите професионални направления също имаме положителна информация - машинно инженерство, хидроинженерство, където има най-голям очакван бъдещ недостиг“, каза министърът на образованието и науката.

„Мерките към днешна дата дават ефект, той не е достатъчен, например медицински сестри ни трябват повече, а не само с 36% повече. Но имаме общ недостиг, годишно се пенсионират 100 000 души, а 60 000 души са младите хора, които ги заместват в работната сила. За нас най-важно е да осигурим секторите и системите с най-голяма обществена значимост, индустриите, които в най-голяма степен формират добавена стойност в социално-икономическото ни развитие, най-важното е да имаме лекари, медицински сестри, учители, инженери. Нататък са насочени усилията ни. Разбира се, всички останали професии са важни, дори в някои имаме недостиг“, поясни Красимир Вълчев.

Той посочи, че освен освобождаването от такси, в някои професионални направления са отпуснати допълнителни стипендии и допълнително финансиране за висшите училища, когато разширяват приема в приоритетни направления. Друг инструмент е допълнително финансиране за защитените специалности – такъв е примерът с филологиите, които са защитени, за да получават висшите училища допълнително финансиране и да издържат тези специалности.

Активирали сме всички инструменти. Важно е да мотивираме децата, защото, когато говорим за математика, физика, ядрена енергетика и други дефицитни специалности, които са и трудни за учене, проблемите идват от училищното образование – от прогимназията, когато голям брой ученици губят мотивация да учат математика и природни науки, посочи министър Вълчев.

Той каза в отговор на въпрос за следващия бюджет за висше образование, че Министерство на финансите все още не е представило проект за бюджет. „Имаме траен бюджетен дисбаланс, който е от последните години, защото се увеличиха разходите в редица сфери - за образование, за отбрана. Много хубави неща гласувахме, но когато ги съберем в една рамка, не излиза сметката“, обясни министър Вълчев.

Той отбеляза, че през последните години са направени значителни крачки по отношение на стипендиите на докторантите.

„Тази година също взехме решение заедно с представителната организация на студентите и докторантите увеличението да бъде от 1 октомври. То е близо 27%, на студентите – близо 13 на сто. Тези средства са заложени в бюджета. През последните години имаме изоставане в стипендиите на студентите, които сега компенсираме. При докторантите имаме един значителен ръст“, каза министър Красимир Вълчев.

