Академичната година беше открита на официална церемония в Софийския университет „Свети Климент Охридски”.

Снимка: НС

Добрата новина в днешния празничен за академичната общност ден - с 36% се е увеличил приемът за специалността Медицинска сестра. Лошата – поне тройно повече специалисти трябва да се влеят в здравната система. За пръв път пък план-приемът по специалност Физика е изцяло запълнен.

Още една добра новина – считано от днешна дата докторантските стипендии се увеличават с около 27%, а тези за всички студенти – с 15 на сто.

Снимка: НС

На тържественото откриване гостуваше председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която преподава в СУ. Тя се обърна към преподавателите, студентите и гостите с приветствено слово и връчи студентски книжки на първокурсници, приети с отличие в университета.

Снимка: НС

„С огромно вълнение и гордост заставам пред вас – от преподавателската катедра, но и като възпитаник на Алма матер, към която изпитвам дълбока признателност”, каза Киселова. Тя подчерта, че университетът е не само образователна институция, а духовен и интелектуален стожер на българското общество. Председателят на парламента припомни завета на Евлоги Георгиев - един от големите дарители на университета, че „няма прогрес без просвета“. По думите ѝ това послание е особено актуално и днес, когато обществото се нуждае от знание, критично мислене и морални ориентири.

Снимка: МОН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев също присъства на откриването. „Близо 40% от пълните отличници с успех 6:00 в дипломата си за средно образование и на двете задължителни матури, избират да продължат образованието си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщи той.

„Всяка година, когато връчвам националните дипломи, питам всеки един абитуриент къде ще продължи. За мен е голяма радост да чувам, че все повече ще останат в България, а много от тях избират Софийския университет“, добави министърът. По думите му СУ е припознат като университет, който е конкурентен на висшите училища в света. Той призова първокурсниците да се вслушат в посланието на ректора проф. Георги Вълчев – „да учат, за да бъдат, а не за да имат“. „Учете да бъдете знаещи и можещи хора, а не за да имате дипломи и оценки. Те са важни, но много по-важно е това, което остава след тях“, каза министърът.

Церемонията завърши с изпълнение на университетския състав за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова, както и с традиционното връчване на книжки на новоприетите студенти и пожелание за успешна академична година за всички преподаватели и възпитаници на най-старото висше училище в България.

Тази година в Софийския университет се обучават 19 514 студенти и 1188 докторанти в общо 29 професионални направления. В 22 от тях Алма матер заема водеща позиция в страната според Рейтинговата система на висшите училища в България.