Това, което се случи в Бургаско, за съжаление, не е прецедент. Подобни водни стихии са връхлитали страната и преди.

На 19 юни 2014 година, след поройни дъждове, приливна вълна връхлетя квартал Аспарухово във Варна. Тогава загинаха 13 души.

През октомври 2017 година отново заради поройни дъждове приливна вълна заля Камено и Полски извор в Бургаско. Жертвите тогава бяха трима души.

През септември 2023 година Южното Черноморие отново беше под вода. Най-сериозни тогава бяха щетите в Царево и Лозенец. Загинаха четирима.

Поредна водна стихия в Бургаско:

И сега рекордите са там – валежи от 410 л/кв.м паднаха за последното денонощие в село Изгрев, а 225 л/кв.м – в Царево. В къщите и хотелите продължава издирването и спасяването на хора, които са блокирани или изолирани, като ги търсят със специална техника, за да бъдат изведени от тези къщи.

Метеорологична обстановка в страната:

По отношение на валежите в градове като Казанлък, Пазарджик, Враца паднаха около 100 л/кв.м. за последните 24 часа, което също е голямо количество вода, когато тази вода падне за кратко време. По отношение на снежната покривка, най-значителна е тя на връх Мургаш, около 50 см. Точно толкова бяха прогнозите за Черни връх на Витоша. Там паднаха около 5-6 см.