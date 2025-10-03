Първият сняг в София задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT, след като снеговалежът започна в ранните часове на деня. Така в петък сутринта хората, живеещи в районите близо до Витоша, получиха предупреждението. Като част от причините беше посочен рискът от горолом на Витоша.

Именно падналите дървета предизвикаха проблеми на много места в Западна България. Движението по пътища и магистрали беше затруднено, образуваха се тапи докато се разчистят снега и дърветата, а на места села останаха без ток.



Часове, след като системата беше задействана от името на кмета Васил Терзиев, от Столичния инспекторат не видяха основание за предупреждението.

„Информацията, която беше подадена, за горолом и за образуване на снежна покривка съдържа неточности. Съобщението не беше одобрено официално от кмета на Столична община”, посочи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. Кметът на София отрече да е имало нарушение и обясни, че решението за активиране е обсъдено с него.

"Смятам, че беше правилно. В крайна сметка наистина паднаха доста дървета. За щастие няма инциденти", заяви Васил Терзиев. Пътищата към Витоша останаха затворени през целия ден, а в столицата обработени бяха улици в районите на Панчарево, Витоша, Овча купел и Банкя.

Само до обяд СДВР отчете 25 катастрофи, една, от които с пострадал пешеходец.

По магистралите почистването на падналия сняг предизвика опашки, а по „Хемус” движението временно спря. От „Пътна полиция” обясниха:

„От километър нула до километър осми на АМ „Хемус”, където са обособени две ленти в посока към Варна, една лента в посока към София и при необходимост ще бъде пренасочван целия трафик в посока София през Горни Богров".

Временна организация на движението остава и по част от проходите.

„Основните проблеми са от паднали дървета. От тежкия сняг, където работят екипите за тяхното отстраняване”, каза комисар Калоян Дончев, началник на Националния оперативен център на ГДПБЗН. А заради зимната обстановка в Белоградчик и Чупрене местният щаб във Видин обсъди спиране на тежкотоварния трафик от Дунав мост 2 към страната. Засега това не се налага.