Община Царево открива дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението.
В ранните часове на 3 октомври огромни количества дъжд се изляха за кратък период. Отчетените от измервателните станции показват валежи от 271 мм, отчетени в Царево и 450 мм в с. Изгрев от 00:00 ч. до момента, като огромната част от тези валежи са паднали в рамките на едва 3-4 часа.
"Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси на наши съграждани. В този труден момент трябва да бъдем единни и да подадем ръка на хората, чиито домове и имущество е увредено. Призоваваме граждани, бизнес и приятели на нашата община – да се включат според възможностите си", пишат от Общината.
Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:
IBAN: BG63IORT80483396477801
Банка: Инвестбанк АД
Титуляр: Община Царево
Средствата ще бъдат пренасочени към пострадали домакинства и бизнес с доказани щети.Редактор: Цветина Петрова
