В рубриката „Еврото – въпроси и отговори” Нели Тодорова отговаря на въпросите, поставени от зрителите на “Събуди се”. Днес темата е какво да правим със събраните стотинки, които имаме в момента. Къде може да ги обменим и колко би ни струвало това.

Нашият зрител Цветелина Петрова явно се сблъсква с този проблем. В мейл до предаването ни пише, че тя е търговец на дребно и се интересува къде ще може да се обменят дребните монети. Количествата им се увеличават с всеки ден, пише тя, а е невъзможно да се пазарува с толкова дребни стотинки. Големите вериги премахнаха машините за монети срещу ваучер, а банките - не са вариант. Дали поне в пощите ще има монетоброячни машини?

Със смяната на лева с евро въпросът какво да правим с монетите от касичките ни или събрани от дребни търговци в магазинчетата става все по-важен. Хората търсят начин да се отърват от стотинки събирани с години. Това, което трябва да се отбележи към момента е, че до 31 декември може просто да похарчим събраните монети, да си купим нещо с тях. Съществува варианта, разбира се, търговецът да откаже да приеме сериозно количество дребни стотинки.

Според закона за БНБ обаче банкнотите и монетите, издадени от банката, са си законно платежно средство и те задължително се приемат в пълната им стойност и без ограничения. Централната банка е категорична, че не може неправомерно да се ограничават операции с български банкноти и монети. При отказ като потребители може да сигнализираме КЗП и да подадем жалба срещу съответния търговец, но процеса вероятно ще отнеме време.

Какви са другите вариантите, ако днес (преди 01.01.2026) се окажем със сериозно количество монети и не можем просто да ги изхарчим.

Касов център БНБ

София, ул. „Михаил Тенев” № 10

РАБОТНО ВРЕМЕ: 8:30 часа до 15:45 часа

Най-изгодно ще ни излезе да заменим монетите в касовия център на БНБ в София, всеки работен ден, без предварителна заявка. В някои случаи има такси, но те са доста ниски.

Ако занесем там сортирани монети от 1, 2 и 5 стотинки, такса не се начислява, независимо от сумата.

За сортирани монети 10, 20, 50 стотинки, 1 лев и 2 лева на стойност до 250 лева такса не се начислява.

Ако са над 250 лева, се начислява такса от 1.7% върху разликата над 250 лева, но не по-малко от 1.30 лева.

Ако занесем торба със смесени монети – без преди това да сме ги разделили, без значение какви са монетите, таксата е 1.8% върху цялата сума, но не по-малко от 2.60 лева.

София - ж.к. „Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16

Пловдив - ул. „Ягодовско шосе" № 2

Бургас - ул. „Александър Велики" № 8

Варна - ул. „Цариброд" № 23

Плевен - ул. „Климент Охридски" № 58 Б

Дружеството за касови услуги, което е собственост на БНБ и някои търговски банки също предлага замяна на монети за граждани. То има офиси в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен. Там, ако занесем сортирани монети, без значение от количеството ще ни ги обърнат в банкноти срещу такса от 1.66%, но има и заложен минимум от 3 и 40. За несортираните таксата е 1.99 процента от върху сумата, като отново има минимално заложена такса от 3 лева и 40 стотинки.

Някои банки също предлагат уедряване на монети, но срещу такса 5-6 процента. Има и трезори, които са обявили че таксата е минимум 24 лева.

Знаете, че повечето банки обявиха, че отменят таксата за внасяне на левове на каса за техните клиенти в месеците преди въвеждането на еврото. Оказва се обаче, че в повечето трезори тази безплатна услуга не важи когато става въпрос за монети.

В момента Български пощи ЕАД не обменя левове (нито хартиени, нито железни). Пощите ще започнат да предлагат тази услуга след 01.01.2026.

След 1-ви януари в месецът, в който ще плащаме и в двете валути, е предвиден законов текст, който казва, че търговецът може да откаже, ако клиента поиска да плати с повече от 50 монети. Няма право да каже НЕ, ако решим да платим с 49 монети. Тук вече има и заложени глоби от 400 до 5 000 лв.

С въвеждането на еврото ще стане по-лесно и да се отървем от събраните стотинки. След 1-ви януари те вече ще се обменят напълно безплатно от БНБ, Търговските банки и от пощите.

София - Централната сграда на БНБ (само за граждани) на пл. „Княз Александър I“ № 1, Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, Териториално поделение гр. София в ж.к. „Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16

Пловдив - Териториално поделение гр. Пловдив на ул. „Ягодовско шосе" № 2

Бургас - Териториално поделение гр. Бургас на ул. „Александър Велики" № 8

Варна - Териториално поделение гр. Варна на ул. „Цариброд" № 23

Плевен - Териториално поделение гр. Плевен на ул. „Климент Охридски" № 58 Б

В БНБ – ще може да обменяме неограничени количества без такси и това ще важи завинаги. Това ще се случва в 5 града, като в София ще има 3 места на които ще се приемат левове. Централната сграда на банката ще работи само с граждани. Освен в София левови банкноти и монети ще може да заменим и в Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

Търговските банки ще предлагат услугата обмяна на левове и банкноти и монети до края на 2026-та. Като след края на юни могат да решат да въведат такса, но в първите 6 месеца обмяната ще е безплатна. Ако сумата, която ще обменяме, е над 30 000 лева, трябва да направим предварителна заявка – 3 дни.

Пощите ще предлагат обмяна на левове в клоновете, които се намират в райони, където няма банкови офиси. Тук ограничението е до 1000 лева на ден на един човек. В определени клонове ще могат да се сменят и до 10 000 лева, но с предварителна заявка от 3 до 5 работни дни. Над 10 000 лв. няма да се обменят в пощенските клонове. И пощите ще могат да въведат такса след края на юни. Дотогава обаче се очаква левовете – и монети, и банкноти, които имаме вече или да сме ги обменили, или да сме ги похарчили.