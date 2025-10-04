-
Районът около клиниката е отцепен
Нов протест беше организиран пред пловдивската клиника, където 6-годишно дете издъхна след поставяне на пълна упойка при дентална операция. Близки и приятели на семейството на малкия Ангел поискаха лекарите, които са участвали да бъдат отстранени от работа и да понесат съдебна отговорност.
Протестиращите призоваха здравния министър да отнеме правото на клиниката да работи с деца. До този момент обвинение е повдигнато на един от анестезиолозите - за лекарска грешка, тъй като е назначен по-голяма доза от нужния медикамент. От лечебното заведения заявиха, че са предприети и нужните действия за спасяване на момчето.
Разследването продължава, като нужните експертизи се очаква да бъдат готови до края на месеца.
