“Продължаваме промяната” със сигнал до институциите срещу временно и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В писмото си от депутатите настояват за проверка на Сарафов, след като ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема този пост.

“Това е престъпление по служба, злоупотреба с власт и със средствата на данъкоплатците в особено големи размери, така че ако спазват същия стандарт, трябва да го задържат, докато тече разследването така, както са направили с кмета Коцев, защото той бил кмет и можел да повлияе на разследването. А главният прокурор не може ли?”, попита председателят на ПП Асен Василев.

“Нека да приложим същия аршин към Благо, към ситуацията със Сарафов. Той трябва да е вече в ареста по неотложност, задържан там, защото може да влияе на разследването”, коментира Василев.

