-
Политическото ръководство на Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа
-
"Хамас" се съгласи да освободи всички израелски заложници според предложението на Тръмп
-
Силна дясна кандидатура за президент ли е Росен Желязков
-
Казусът с главния прокурор: Реакции в парламента след становището на ВКС (ОБЗОР)
-
Напрежението около избора на шефове на службите: Коментар на експертите
-
Окончателно: Парламентът прие администрацията на президента да не използва коли на НСО
ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста и. ф. главен прокурор
“Продължаваме промяната” със сигнал до институциите срещу временно и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В писмото си от депутатите настояват за проверка на Сарафов, след като ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема този пост.
Казусът с главния прокурор: Реакции в парламента след становището на ВКС (ОБЗОР)
“Това е престъпление по служба, злоупотреба с власт и със средствата на данъкоплатците в особено големи размери, така че ако спазват същия стандарт, трябва да го задържат, докато тече разследването така, както са направили с кмета Коцев, защото той бил кмет и можел да повлияе на разследването. А главният прокурор не може ли?”, попита председателят на ПП Асен Василев.
След решението на ВКС: Асоциацията на прокурорите в България излезе с позиция
“Нека да приложим същия аршин към Благо, към ситуацията със Сарафов. Той трябва да е вече в ареста по неотложност, задържан там, защото може да влияе на разследването”, коментира Василев.
Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни